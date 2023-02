In Usa gioca con smartphone padre e ordina 1.000 dollari di cibo

(ANSA) - NEW YORK, 06 FEB - Un bimbo di sei anni ha ordinato 1.000 dollari di cibo mentre stava giocando con lo smartphone del padre. E' accaduto in Michigan, alla periferia di Detroit, dove Keith Stonehouse si è visto recapitare il conto salatissimo da 'Grubhub', una delle app per la consegna dei pasti a domicilio negli Stati Uniti.

Secondo quanto raccontato ai media americani dal padre, al piccolo è stato dato il permesso di usare uno smartphone per giocare a un videogioco invece lui ha aperto la app e ha cominciato a ordinare cibo da un ristorante all'altro. Il risultato è che alla porta hanno bussato diversi 'rider' per recapitare gli ordini, che andavano da gamberoni, insalate, panini, patatine fritte, tra gli altri. Anche se al genitore non è stato rimborsato il conto, Grubhub gli ha offerto un buono regalo da mille dollari e la possibilità di far parte di una sua campagna promozionale. (ANSA).