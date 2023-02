Relitto pallone 'spia' sarà analizzato dall'Fbi a Quantico

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - I resti del pallone-spia cinese saranno portati in un laboratorio dell'Fbi a Quantico, in Virginia, per essere analizzati dagli esperti delle agenzie di intelligence americane, secondo fonti vicine al dossier. Lo scrive la Cnn.

Diverse navi della Marina e della Guardia Costiera degli Stati Uniti si trovano nell'area in cui è caduto il pallone e stanno proteggendo il perimetro individuato, ha detto un alto funzionario militare statunitense. Secondo il quale la Marina aveva previsto di dover recuperare i detriti in acque profonde, ma i resti si trovano a poco più di 14 metri, quindi il recupero sarà "abbastanza facile". Il funzionario ha aggiunto che "i sommozzatori della Marina" scenderanno in acqua se necessario per assistere nell'operazione. Ci sono anche "navi senza equipaggio che possono immergersi per prendere la struttura e sollevarla sulla nave di recupero". (ANSA).