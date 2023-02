Usa, Biden fa abbattere il 'pallone-spia' sull'Atlantico

(ANSA) - NEW YORK, 04 FEB - Il pallone-spia cinese è stato abbattuto sull'Atlantico "con successo" in un'operazione condotta in coordinamento con il governo canadese. Lo afferma il presidente degli Usa, Joe Biden, sottolineando di aver ordinato l'operazione mercoledì, ma di aver atteso fino al raggiungimento di un luogo sicuro. Dopo l'annuncio da parte del presidente che se ne sarebbe preso 'cura', l'aerostato è stato distrutto sull'oceano Atlantico per ordine dello stesso Biden che ha seguito l'operazione dall'Air Force One, con il quale si stava recando a Camp David.

Il pallone-spia è stato usato dalla Cina nel tentativo di sorvegliare siti strategici negli Stati Uniti, secondo quanto ha affermato il ministro della Difesa Lloyd Austin confermando che è stato abbattuto.

Sono poi state avviate le operazioni per recuperarne i resti.

Subito prima la Federal Administration Aviation, l'autorità dell'aviazione americana, aveva annunciato la chiusura di tre aeroporti e parte dello spazio aereo del Nord e del Sud Carolina per "iniziative di sicurezza nazionale". (ANSA).