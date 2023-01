Usa: nuovo look per le uniformi all'Empire State Building

(ANSA) - NEW YORK, 25 GEN - I visitatori dell'Empire State Building saranno accolti da personale vestito con nuove uniformi. Il completo pantalone, per gli ultimi 15 anni di colore bordeaux, è stato sostituito da tonalità più chiare, ossia grigio con bordi celeste.

Il cambio di uniforme è l'ultimo tassello di un progetto di rinnovamento da 165 milioni di dollari dell'iconico grattacielo. La precedente mise non solo era diventata obsoleta ma i colori non si abbinavano più ai nuovi interni dell'edificio. Le uniformi sono state disegnate in collaborazione con il brand Peyman Umay. (ANSA).