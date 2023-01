Usa: sparatoria nello stato di Washington, 3 morti

(ANSA) - WASHINGTON, 24 GEN - Almeno tre persone sono morte in seguito a una sparatoria nella notte in un negozio a Yakima, nello stato di Washington. Lo ha detto il capo della polizia locale, Matt Murray, secondo quanto riportato dalla Cnn. Il killer eè scappato a bordo di una Chrysler "grigia o argentata" dopo la sparatoria ed e' ancora in fuga. "E' una persona pericolosa e la sparatoria e' stata casuale, quindi esiste un pericolo per la comunità", ha avvertito la polizia. (ANSA).