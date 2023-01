Usa: New York verso nuovo record, mai così poca neve dal 1973

(ANSA) - NEW YORK, 24 GEN - La neve è la grande assente nell'inverno newyorkese: la Grande Mela non è stata finora mai imbiancata e se entro domenica il trend non cambierà New York eguaglierà il record del 1973, quando l'intera area metropolitana rimase senza neve fino al 29 gennaio.

La mancanza di nevicate è dovuta alle temperature miti che la città sta sperimentando. "Non c'è molta aria fredda. Il fronte freddo è più verso nord e lì c'è stata neve", osserva Dave Radell, meteorologo del National Weather Service di New York, riferendosi alle abbondanti nevicate nel nord dello stato di New York e in particolare a Buffalo.

La Grande Mela, comunque, non è la sola a non essere stata finora imbiancata. La mancanza di neve sta caratterizzando l'inverno della costa orientale, da Washington a Philadelphia.

