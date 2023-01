Sparatoria vicino Los Angeles per capodanno lunare, ci sono delle vittime

La polizia in California sta reagendo a una sparatoria, avvenuta durante i festeggiamenti del Capodanno lunare al luna park di Monterey Park, nell'area di Los Angeles, in cui ci sarebbe finora un numero imprecisato di feriti. Lo rende noto la stessa polizia, citata dalla Bbc, senza aggiungere altri dettagli. La sparatoria è iniziata alle 22 ora locale (le 7 italiane).



Secondo il quotidiano Los Angeles Times, ci sarebbero anche dei morti nella sparatoria avvenuta a Monterey Park, vicino alla metropoli californiana, fra la folla che partecipava ai festeggiamenti del Capodanno lunare. Il giornale non riferisce il numero delle vittime e afferma di aver appreso dei morti intercettando le frequenze della radio della polizia, che è intervenuta sul posto.