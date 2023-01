Biden, Congresso approvi legge nazionale sul diritto all'aborto

(ANSA) - WASHINGTON, 20 GEN - "La mia amministrazione è risoluta nel suo impegno a difendere i diritti riproduttivi e continuare a progredire verso l'eguaglianza dei diritti di tutti" Lo ha detto Joe Biden in una nota in occasione del 50esimo anniversario della sentenza 'Roe w Wade' che si celebra domenica.

"In risposta alla decisione estrema della Corte Suprema", di annullare il diritto all'interruzione di gravidanza, "ho emesso ordini esecutivi per garantire che i pazienti ricevano cure durante le emergenze mediche; proteggere l'accesso ai servizi di contraccezione e aborto e per migliorare la sicurezza di pazienti, fornitori e cliniche", ha sottolineato il presidente americano ricordando i provvedimenti presi in questi nove mesi.

"Continuo a chiedere al Congresso di approvare una legislazione che renda queste misure valide per tutte a livello nazionale - e' l'appello di Biden - Fino ad allora, continuerò a usare la mia autorità per proteggere le donne e le famiglie dai danni provocati dalla decisione" della Corte Suprema. (ANSA).