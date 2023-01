Usa: class action contro la Coca Cola per succo d'arancia

(ANSA) - NEW YORK, 19 GEN - Un popolare succo d'arancia prodotto dalla Coca Cola e commercializzato come composto da soli ingredienti naturali risulterebbe invece pieno di sostanze chimiche. Lo scrive il Guardian citando una class action a New York contro il gigante delle bollicine. Secondo l'accusa, 'Simply Orange Juice' ha ingannato i consumatori rivendicando un prodotto completamente naturale quando invece è risultato che il succo contenga sostanze chimiche tossiche (perfluoroalchiliche - PFAS) a livelli centinaia di volte superiori a quelli consentiti per l'acqua potabile. Secondo quanto scrive il Guardian queste sostanze possono provocare cancro, malattie epatiche e renali, tra le altre. Nelle motivazioni della causa si sostiene che la 'commercializzazione di Simply è intenzionalmente ideata per aumentare le vendite e i profitti ai danni di quei consumatori attenti alla salute. Alcuni esami hanno rinvenuto PFOA e PFOS (acido perfluoroottanoico e perfluorootaansolfonato), due dei composti più pericolosi. Da parte sua la Coca Cola non ha rilasciato alcuna dichiarazione. (ANSA).