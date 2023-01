Biden, democrazia non è scontata, va curata e difesa

(ANSA) - NEW YORK, 15 GEN - "Nulla è garantito nella nostra democrazia, va curata e difesa". Lo afferma Joe Biden alla Ebenezer Baptist Church, la chiesa in cui Martin Luther King predicava. "Il progresso non è mai facile, ma è sempre possibile. Ma in questo momento cruciale sappiamo che c'è molto da fare nei diritti di voto, nella giustizia economica e nella nostra democrazia. Sono accusato di essere un'ottimista ma riscattare l'anima del nostro paese è cruciale", aggiunge Biden citando il caso delle tensioni in "Brasile e in altre parti del mondo". (ANSA).