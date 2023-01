Usa, altre carte segrete di Biden trovate in casa del presidente

Altre carte segrete del presidente americano Joe Biden sono state ritrovate nella sua casa di Wilmington, in Delaware. Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che si tratta di cinque documenti. Nel comunicare la nuova scoperta, il legale di Biden, Robert Bauer, difende l'operato della Casa Bianca che sta cercando di trovare un equilibrio fra l'essere trasparente e il rispettare "le norme e i limiti necessari per proteggere l'integrità dell'indagine". I nuovi documenti sarebbero stati trovati nei giorni scorsi, poco dopo l'annuncio delle carte rinvenute nel garage di Biden in Delaware.