Usa: al via ristrutturazione aeroporto Jfk, chiude terminal 2

(ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - L'aeroporto di Kennedy a New York manda in pensione il terminal 2. Oggi gli ultimi voli prima della demolizione e il via ai lavori di ristrutturazione che dovrebbero finire entro il 2026 con l'accorpamento dei terminal 1, 2 e 3 per un costo di circa 9,5 miliardi di dollari. Quasi il doppio, 18 miliardi, per rifare il look a tutto l'hub. (ANSA).