Rilasciato in Russia veterano della marina Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 12 GEN - Taylor Dudley, un veterano della marina Usa che era detenuto in Russia dallo scorso aprile, è stato rilasciato. Lo riporta la Cnn.

Dudley, 35 anni, di Lansing, in Michigan, è stato arrestato dalla polizia di frontiera russa nell'aprile 2022 dopo aver attraversato il confine tra la Polonia, dove si trovava per un festival musicale, e l'enclave russa di Kaliningrad. Non è chiaro perchè abbia deciso di attraversare la frontiera. (ANSA).