La governatrice di New York propone il divieto per i fornelli a gas

Prosegue il dibattito sul possibile bando dei fornelli a gas negli Stati Uniti. Dopo l'ipotesi paventata dalla Consumer Product Safety Commission vista la loro pericolosità, alcuni studi hanno indicato che emettono sostanze nocive che possono contribuire all'asma e ad altri problemi respiratori, una nuova proposta arriva da New York. La governatrice Kathy Hochul ha inserito un progetto per bandire i nuovi fornelli a gas nel suo 'New York Housing Compact' presentato ieri, esortando le persone a passare all'elettrico.

Il divieto "non si riferirebbe a fornelli già esistenti in edifici già esistenti", ma alla fine della vendita di qualsiasi nuova apparecchiatura alimentata da combustibili fossili entro il 2030. Inoltre, il suo piano richiederebbe che "tutte le nuove costruzioni siano a emissioni zero, a partire dal 2025 per i piccoli edifici e dal 2028 per i grandi edifici".

"Hochul è stata chiara che dobbiamo compiere passi coraggiosi sul clima per proteggere la salute e la sicurezza dei nostri figli, e il 30% delle emissioni statali di gas serra proviene dagli edifici", ha commentato la portavoce della governatrice, Hazel Crampton-Hays, ribadendo che le nuove regole riguardano le nuove costruzioni.

Ieri la Casa Bianca aveva fatto sapere che il presidente americano Joe Biden non sostiene il divieto dei fornelli a gas, commentando l'ipotesi paventata dalla Consumer Product Safety Commission. "Il presidente non sostiene il divieto dei fornelli a gas e la commissione, che è indipendente, non li sta vietando", ha detto alla Cnn un portavoce della Casa Bianca.