Corrispondente Cnn in Ucraina incinta al quinto mese

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - A Kharkiv, sul fronte orientale dell'Ucraina, per girare uno speciale Cnn in vista dell'anniversario della guerra il 24 febbraio: è la scelta coraggiosa, che ha ricevuto incoraggiamenti ma anche critiche, della giornalista dell'emittente Usa Clarissa Ward che, incinta al quinto mese, che ha deciso di tornare sul teatro di guerra nonostante rischi e pericoli. "Può essere piuttosto impegnativo con i lunghi viaggi e il freddo intenso e devi vigilare sulla cura di te stesso. Ma ricordo a me stessa che migliaia di donne ucraine vivono quest'esperienza ogni giorno", racconta a People la corrispondente, che ha già due figli maschi, di 2 e 4 anni, con il marito. Tre ora fa la donna ha deciso di rendere pubblica la sua decisione, mostrandosi di profilo con il pancione davanti a un'altalena tra le rovine di palazzi distrutti. "Condivido alcune notizie per quelli che potrebbero non saperlo", chiosa Ward ricevendo soprattutto post di congratulazioni e di sostegno. (ANSA).