Trump, il partito repubblicano si è unito per McCarthy

(ANSA) - WASHINGTON, 07 GEN - "Grazie Kevin è stato un grandissimo onore!". E' il primo messaggio di Donald Trump dopo l'elezione di McCarthy a speaker della Camera Usa in risposta a un video nel quale il repubblicano ringrazia pubblicamente l'ex presidente per il suo ruolo. "Il partito repubblicano si è davvero unito la notte scorsa. E' stata una bellissima cosa da vedere. Storica!", scrive Trump in un post sul suo social media Truth. Intanto, è diventata virale, con oltre 10 milioni di visualizzazioni su Twitter, la foto nella quale la trumpiana Marjorie Taylor-Greeene mostra ai suoi colleghi di partito il suo Iphone mentre la chiamava 'DT', Donald Trump. (ANSA).