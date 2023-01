Usa: dipendenti Delta, cultura terrore contro sindacalizzazione

(ANSA) - NEW YORK, 05 GEN - I dipendenti di Delta cercano la sindacalizzazione e accusano l'azienda di promuovere una cultura del terrore come deterrente. Lo scrive il Guardian sottolineando che la spinta ad unirsi in un sindacato è motivata, tra le altre cose, dallo stallo dei salari e dalle difficili condizioni lavorative nonostante la compagnia aerea abbia visto un incremento dei profitti. Delta, sempre secondo quanto scrive il Guardian, si è sempre fermamente opposta ai tentativi di sindacalizzazione. Ad oggi l'azienda ha la percentuale minore di dipendenti, tra le principali compagnie aeree americane, ad avere una rappresentanza sindacale. E' all'incirca del 20% su oltre 80 mila. Mentre la maggior parte dei lavoratori Delta lotta per un aumento degli stipendi che possa essere adeguato al carovita, al momento solo la categoria sindacalizzata dei piloti ha vinto la battaglia per un nuovo contratto che vede un incremento di salario del 34% per i prossimi quattro anni.

(ANSA).