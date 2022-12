Bloomberg, Musk prima persona al mondo a perdere 200 mld dollari

(ANSA) - WASHINGTON, 31 DIC - Nel gennaio del 2021 era diventata la seconda persona della storia ad accumulare una fortuna di oltre 200 miliardi di dollari, pochi mesi dopo Jeff Bezos. Ora Elon Musk è la prima persona della storia ad aver perso 200 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index.

Fino al 4 novembre il 51enne patron di Tesla, SpaceX e Twitter era l'uomo più ricco del mondo, con un patrimonio di 340 miliardi di dollari, ma poi è stato superato dal tycoon francese Bernand Arnault. Ora la sua ricchezza è scesa a 137 miliardi di dollari, dopo il crollo nelle ultime settimane delle azioni di Tesla, compreso il meno 11% di martedì scorso (meno 65% nel 2022). La casa delle auto elettriche, che nell'ottobre del 2021 aveva superato per la prima volta i 1000 miliardi di capitalizzazione, risente dell'aumentata concorrenza. Lo stesso Musk ha venduto molte azioni di Tesla, anche per far fronte all'acquisto di Twitter. (ANSA).