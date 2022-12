Usa: sparatoria in Minnesota, ucciso un ragazzo

Cinque persone sono state arrestate per la sparatoria in un centro commerciale del Minnesota, nella quale è stato ucciso un ragazzo di 19 anni. Lo riferisce la polizia sottolineando che i cinque arrestati sono tutti giovani, due hanno 18 anni e altri tre 17.

L'identità del ragazzo ucciso non è ancora stata rivelata.

Nel grande magazzino Mall of America ci sono stati attimi di panico: il ragazzo è stato ucciso dopo una lite avvenuta nel pieno dello shopping di Natale dell'ultimo minuto.