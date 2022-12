Usa paralizzati da freddo e gelo, 9 morti per tempesta invernale

(ANSA) - NEW YORK, 23 DIC - L'ondata di maltempo che si sta abbattendo negli Stati Uniti ha causato finora almeno nove morti. Lo riporta Cnn, secondo la quale i decessi sono avvenuti tutti al volante a causa delle strade ghiacciate e della neve.

Il freddo e i forti venti continuano a rallentare i trasporti in tutti gli Stati Uniti, dove al momento è Buffalo, nello Stato di New York, l'epicentro della tempesta invernale con neve e venti fino a 127,14 chilometri all'ora. (ANSA).