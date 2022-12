Usa: tempesta d'inverno, oltre 3.000 voli cancellati

(ANSA) - WASHINGTON, 23 DIC - Oltre 3.100 voli sono stati cancellati e 10.400 hanno subito ritardi a causa della tempesta invernale o 'snowmaggedon' che si sta abbattendo in queste ore su tutti gli Stati Uniti. Lo riporta la Cnn. Oltre 650.000 persone sono senza elettricità a causa del maltempo di cui 100.000 in Georgia, 70.000 in Texas, 70.000 in Connecticut, 50.000 in South Carolina e 45.000 nello stato di New York.

