Zelensky al Congresso Usa: l'Ucraina è viva e combatte

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Standing ovation e applausi hanno accolto Volodymyr Zelensky al Congresso americano. "Vi ringrazio, è un privilegio essere qui, penso che sia troppo per me", ha detto. "Sfidando ogni probabilità - ha sottolineato il presidente ucraino - l'Ucraina non è caduta. L'Ucraina è viva e combatte". "La tirannia russa ha perso il controllo su di noi - ha continuato - la battaglia continua e dobbiamo sconfiggere il Cremlino sul campo di battaglia". (ANSA).