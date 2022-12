Usa: 'Trump ha pagato zero tasse sul reddito nel 2020'

Donald Trump ha pagato 1,1 milioni di dollari in tasse federali sul reddito nei primi tre anni delle sua presidenza, ma ha pagato zero dollari nel 2020.

Lo riporta il New York Times citando i dati diffusi dalla commissione della Camera che ha autorizzato la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi del tycoon che, nel 2020, ha denunciato una perdita di 4,8 milioni di dollari e non ha pagato tasse sul reddito.