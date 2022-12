Casa Bianca, Biden annuncerà invio di Patriot all'Ucraina

(ANSA) - WASHINGTON, 21 DIC - Il presidente americano Joe Biden annuncerà in giornata l'invio di un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina "di quasi due miliardi" di dollari che per la prima volta conterrà "missili Patriot" in coincidenza con la visita di Volodymyr Zelensky a Washington. Lo riferisce un alto funzionario americano in un briefing con un ristretto numero di giornalisti. (ANSA).