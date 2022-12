Usa: figlio Biden e Tom Hanks in mirino aggressore marito Pelosi

(ANSA) - WASHINGTON, 14 DIC - David DePape, l'uomo accusato di aver aggredito in casa a San Francisco con un martello Paul Pelosi, il marito della speaker della Camera americana Nancy Pelosi, voleva colpire altre figure pubbliche tra cui Hunter Biden - il figlio del presidente Joe Biden - il governatore dem della California, Gavin Newsom, e anche l'attore Tom Hanks.

Lo scrivono i media Usa, citando la testimonianza di una poliziotta che interrogò DePape il giorno del suo arresto.

L'uomo avrebbe sostenuto che "a Washington c'è il male" e che tutto "ha avuto inizio con Hillary Clinton". Alla fine dell'udienza il giudice ha deciso che ci sono evidenze sufficienti per proseguire il processo. DePape è accusato di aver aggredito Paul Pelosi allo scopo di tenere poi in ostaggio e interrogare la moglie, che però era a Washington. (ANSA).