Dodicenne nigeriano star degli scacchi ottiene asilo negli Usa

(ANSA) - NEW YORK, 15 DIC - Tanitoluwa 'Tani' Adewumi è diventato improvvisamente famoso all'età di 8 anni per le sue straordinarie abilità nel gioco degli scacchi, quando ha battuto 73 avversari e ha conquistato il campionato dello stato di New York per la sua divisione.

All'epoca, nel 2019, viveva con la sua famiglia in un rifugio per senzatetto, ma ora Tani, che ha 12 anni, ha vinto la sua impresa più importante, dopo che a lui e ai parenti è stato ufficialmente concesso asilo negli Stati Uniti. Insieme alla famiglia si sono trasferiti a New York dalla Nigeria nel 2017 chiedendo asilo religioso dopo che, essendo cristiani, sono stati minacciati dal gruppo terroristico Boko Haram e costretti a fuggire dal proprio Paese. Dalle vittorie del 2019 i trofei di Tani si sono moltiplicati, a 10 anni è stato nominato Maestro Nazionale e il suo titolo attuale è Maestro Fide, una prestigiosa designazione assegnata dall'organo di governo internazionale degli scacchi. E la storia della sua vita è diventata un libro.

La notizia dell'asilo è stata accolta con gioia da tutta la famiglia, e per lui può rappresentare anche una svolta nella carriera: fino ad ora, infatti, non è stato in grado di viaggiare per i tornei all'estero, fatto che gli ha impedito di raggiungere il suo obiettivo finale di diventare un Gran Maestro.

Il padre del 12enne, Kayode Adewumi, e sua moglie, temevano che la loro domanda di asilo sarebbe stata respinta e sarebbero stati rispediti in Nigeria, una prospettiva che li terrorizzava.

L'uomo dal trasferimento in America ha lavorato come lavapiatti e autista di Uber, e ora è un venditore immobiliare presso Douglas Elliman. Adesso vive con la famiglia in un appartamento a New York City. (ANSA).