Usa, giudice rifiuta di accusare Trump di oltraggio a Corte

(ANSA) - WASHINGTON, 09 DIC - Un giudice federale ha respinto la richiesta del dipartimento di Giustizia Usa di accusare Donald Trump di oltraggio alla Corte per non aver ottemperato al mandato di consegnare tutti i documenti classificati in suo possesso. Lo riferisce la Cnn citando due fonti dopo un'udienza a porte chiuse.

Il giudice Beryl Howell, sempre secondo la tv, ha sollecitato il team del tycoon e il dipartimento di giustizia a lavorare insieme per trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

