Wsj, attese oggi nuove sanzioni Usa a Russia e Cina

(ANSA) - WASHINGTON, 09 DIC - Gli Usa sono pronti ad annunciare oggi nuove sanzioni contro Mosca e Pechino, per l'uso dei russi di droni iraniani in Ucraina, l'abuso dei diritti umani in entrambi i Paesi e per il sostegno cinese alla pesca illegale nel Pacifico. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti a conoscenza del dossier. Gran parte delle sanzioni saranno imposte in base alla legge Magnitsky. (ANSA).