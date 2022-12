Casa Bianca, non incoraggiamo ucraini a escalation guerra

(ANSA) - WASHINGTON, 07 DIC - "Noi siamo impegnati a garantire che gli ucraini abbiamo i mezzi per difendersi e ad evitare ogni escalation della guerra ma alla fine sono gli ucraini a prendere le loro decisioni. Noi siamo sempre stati chiari e non li abbiamo incoraggiati a colpire oltre il confine in Russia": lo ha detto in un briefing il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby.

(ANSA).