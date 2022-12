Usa: animali morti nei test, indagine su Neuralink di Elon Musk

(ANSA) - NEW YORK, 05 DIC - Neuralink di Elon Musk è sotto indagine federale dopo la morte di circa 1.500 animali dal 2018 in seguito ai test condotti. Lo riporta il Guardian, sottolineando che lo staff della società ha lamentato test condotti in fretta causando sofferenza e morte degli animali.

L'indagine arriva mentre Neuralink è impegnata nello sviluppo di un dispositivo da impiantare nel cervello per aiutare le persone paralizzare a camminare e curare altri problemi neurologici. L'indagine è stata aperta negli ultimi mesi dal Dipartimento americano dell'Agricoltura. (ANSA).