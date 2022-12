Macron vede Elon Musk, confronto chiaro e onesto

(ANSA) - NEW YORK, 02 DIC - Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato Elon Musk a New Orleans. "Ho auto un confronto chiaro e onesto", ha detto sottolineando, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, che Twitter deve fare di più per rispettare le regole europee.

"Politiche trasparenti per gli utenti, un significativo rafforzamento della moderazione dei contenuti e tutela della libertà di parola: Twitter deve fare sforzi per soddisfare le regole europee", dice Macron in una serie di tweet. "Lavoreremo con Twitter per migliorare le tutele online per i bambini. Elon Musk me lo ha confermato. Proteggiamo meglio i bambini online!", aggiunge Macron in un ultimo cinguettio commentato con un "absolument" (assolutamente) da Musk. (ANSA).