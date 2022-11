San Francisco approva l'uso di 'robot killer' per la polizia

(ANSA) - NEW YORK, 30 NOV - La città di San Francisco approva l'uso di robot con la licenza di uccidere da parte della polizia in situazioni di emergenza.

Secondo una dichiarazione ufficiale del San Francisco Police Department al momento non ci sono a disposizione robot armati tuttavia è un'opzione che potrà essere usata in presenza di sospetti violenti, pericolosi e armati e quando ci sono vite in ballo. "Robot equipaggiati in questo modo sarebbero usati solo in circostanze estreme per salvare o prevenire una perdita ulteriore di vite innocenti", ha detto Allison Maxie, portavoce della polizia Nonostante l'uso dei 'robot killer' sia stato approvato a larga maggioranza, otto voti a favore e tre contrari, le polemiche non si sono fatte attendere. Secondo i contrari il risultato sarà un'ulteriore militarizzazione di una forza che si è rivelata già essere troppo aggressiva nei confronti delle comunità più povere. (ANSA).