Midterm: Trump non farà campagna per suo candidato in Georgia

Donald Trump starà alla larga dalla Georgia in vista del ballottaggio di Midterm per il Senato tra il reverendo dem Raphael Warnock e il suo sfidante repubblicano, l'ex campione di baseball universitario Herschel Walker, scelto dal tycoon.

L'ex presidente, riferiscono i media Usa, non farà comizi a sostegno del suo candidato ma si limiterà a fare telefonate ai supporter e a lanciare appelli per la raccolta di fondi online.

La decisione è stata presa d'intesa tra i due campi, nella convinzione che l'apparizione di Trump porterebbe più rischi che vantaggi in uno stato dove hanno perso tutti i suoi candidati (e dove lui stesso è stato sconfitto nel 2020, unico presidente repubblicano a perdere il Peach state in 28 anni). Tanto più dopo le ultime polemiche per aver ospitato a cena a Mar-a-Lago il suprematista bianco antisemita Nick Fuentes. Il ballottaggio è previsto il 6 dicembre.