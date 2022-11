Usa: 9,12 miliardi di dollari spesi online per Black Friday

(ANSA) - WASHINGTON, 26 NOV - Record di spese online per il Black Friday negli Stati Uniti. Secondo i dati Adobe Analytics riportati dai media Usa, gli americani hanno speso per i loro acquisti 9,12 miliardi di dollari, con un aumento del 2,3% su base annua. I prodotti elettronici sono stati i piu' venduti con un aumento del 221% rispetto ad un giorno qualsiasi di ottobre, ma sono andati bene anche i giocattoli e le attrezzature per il fitness con un +200% rispetto al mese scorso. Adobe ha anche rilevato che a causa dell'inflazione altissima e dei prezzi in aumento, tanti americani hanno scelto modalità di pagamento flessibile. Ad esempio sono aumentati del 78% rispetto alla settimana scorsa gli acquisti "prendi ora paghi dopo". Record anche per le transazioni effettuate sugli smartphone che hanno rappresentato il 48% del totale. (ANSA).