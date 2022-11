Usa: crisi migranti, McCarthy chiede dimissioni ministro Interni

(ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - Kevin McCarthy, il leader dei repubblicani alla camera in predicato di diventare Speaker, ha chiesto le dimissioni del ministro degli Interni Alejandro Mayorkas in seguito alla crisi dei migranti al confine con il Messico. "Se il segretario non si dimetterà, i repubblicani alla Camera indagheranno su ogni suo ordine, su ogni sua azione per determinare se ci può essere un impeachment", ha detto McCarthy.

