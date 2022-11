Trump, resto su Truth, Twitter ha un sacco di problemi

(ANSA) - WASHINGTON, 20 NOV - Donald Trump sembra escludere per ora un ritorno su Twitter, poco prima che finisca il referendum lampo lanciato da Elon Musk sulla piattaforma, con oltre 14 milioni di voti, di cui il 51,8% a favore e il 48,2% contro. "Votate con positivita' ma non preoccupatevi, non andro' da nessuna parte", ha scritto sul suo social Truth definendolo "speciale". E in un video collegamento con l'assemblea della Republican Jewish Coalition afferma che Truth "funziona meglio" mentre Twitter "ha molti problemi", "molti bot e account falsi".

(ANSA).