Obama fa auguri a Biden per i suoi 80 anni, 'molto da celebrare'

(ANSA) - WASHINGTON, 20 NOV - "Buon compleanno Joe Biden! C'e' molto da celebrare in questi giorni e non potrei essere piu' grato del fatto che l'America ha te seduto dietro la scrivania (dello studio Ovale, ndr)": lo twitta Barack Obama in occasione degli 80 anni del suo ex vice, postando anche una foto di entrambi nello studio Ovale. Il presidente piu' anziano della storia Usa celebra il suo compleanno oggi con una festa alla Casa Bianca. (ANSA).