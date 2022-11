Xi a Harris, incontro con Biden strategico e costruttivo

(ANSA) - PECHINO, 19 NOV - Il presidente cinese, Xi Jinping, ha affermato che l' incontro avuto a Bali lunedì con il presidente americano Joe Biden "è stato strategico e costruttivo", caratterizzandosi per il "significato importante nel guidare le relazioni tra Cina e Stati Uniti per il futuro".

Incontrando oggi a margine del vertice Apec di Bangkok la vicepresidente Usa Kamala Harris "su sua richiesta", Xi ha espresso "la speranza che le due parti aumenteranno ulteriormente la comprensione reciproca, riducendo le percezioni errate e gli errori di calcolo", si legge in una nota della diplomazia di Pechino. (ANSA).