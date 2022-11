Usa: cocaina per 450mila dollari nascosta in ruote sedia rotelle

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Una donna è stata arrestata all'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York dopo che la polizia ha scoperto che nascondeva cocaina per un valore di 450 mila dollari nelle ruote della sua sedia a rotelle. Lo riferisce la Cnn online.

La donna era arrivata a New York con un volo proveniente dalla Repubblica Dominicana il 10 novembre scorso, secondo quanto rende noto la dogana americana. Gli agenti hanno notato che le ruote della sedia a rotelle non giravano e l'hanno sottoposta ai raggi X. Hanno quindi scoperto una polvere bianca, poi risultata cocaina, in tutte e quattro le ruote, si legge in un comunicato. Si trattava di un totale di 28 libbre di cocaina (12 chili) con un valore di mercato stimato di circa 450.000 dollari. La donna è stata arrestata per importazione di sostanze illegali e consegnata al dipartimento della Sicurezza interna.

Ora sta affrontando accuse federali di contrabbando di stupefacenti. (ANSA).