Trump, con Biden sull' orlo di una guerra nucleare

(ANSA) - NEW YORK, 16 NOV - Con "me" quanto sta accadendo in Ucraina non sarebbe "mai accaduto, e anche i democratici lo ammettono. Oggi un missile è stato mandato probabilmente dalla Russia, 15 miglia dentro il confine della Polonia. La gente è impazzita e arrabbiata e noi abbiamo un presidente che si addormenta ai vertici internazionali e viene deriso. Ci sta portando sull'orlo della guerra nucleare. Lo afferma Donald Trump nel corso di un evento convocato a Mar-a-Lago per annunciare la sua candidatura al 2024.

Joe Biden ribatte su Twitter durante il discorso della ricandidatura: "Donald Trump ha tradito l'America". (ANSA).