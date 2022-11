Biden a Xi, dagli Usa competizione forte con la Cina

(ANSA) - WASHINGTON, 14 NOV - Il summit di tra i presidenti americano Joe Biden e cinese Xi Jinping si è concluso da poco.

Lo riferiscono i media cinesi, secondo cui il confronto è durato poco più di tre ore, dalla 17.36 alle 20.48 locali.

Gli Usa continueranno a "competere" con la Cina in modo "vigoroso" ha detto Biden a Xi, secondo la Casa Bianca. Il presidente Usa e il presidente cinese hanno parlato "in modo schietto" di Taiwan, Ucraina e economia, ha riferito la Casa Bianca aggiungendo che il segretario di Stato Usa Antony Blinken si rechera' presto in visita in Cina.

Joe Biden inoltre ha espresso a Xi Jinping l'opposizione degli Usa ad azioni "aggressive e coercitive" di Pechino verso Taiwan e ha chiesto al presidente cinese Xi Jinping di incoraggiare la Corea del Nord ad agire "in modo responsabile".

(ANSA).