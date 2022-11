Usa: settimana cucina italiana, a Ny di scena tipicità prodotti

(ANSA) - NEW YORK, 11 NOV - Dopo sette edizioni della 'Settimana della Cucina Italiana nel Mondo', New York fa un passo avanti puntando non solo sui prodotti italiani ma anche sull'aspetto professionistico.

Con una serie di iniziative che si svolgeranno dal 14 al 20 novembre e con il tema 'Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del Pianeta', l'Istituto per il Commercio Estero (Ice) di New York ha mobilitato ristoratori ed esperti del settore in tutte e cinque le municipalità sia con un seminario che si svolgerà il 15 novembre intitolato appunto 'Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta', sia con una serie di azioni di comunicazione celebreranno l'autentica cucina italiana.

"Vogliamo promuovere saperi e sapori - ha detto all'ANSA Antonino Laspina, direttore Ice New York e coordinatore della rete Usa -. Quando si parla di cucina non c'è solo l'aspetto dei prodotti ma c'è anche un elemento culturale nonché di professionalità. Anche a loro spetta un riconoscimento. Noi celebriamo quindi una cultura dell'Italia, la cucina con la sua complessità di saperi e sapori". (ANSA).