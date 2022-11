Israele: Usa contro Ben Gvir per rabbino estremista Kahane

(ANSA) - TEL AVIV, 11 NOV - Gl Usa hanno definito "aberrante" la partecipazione del leader della destra radicale Itamar Ben Gvir alle celebrazioni in ricordo del rabbino Meir Kahane che fu messo fuori legge da Israele per razzismo e terrorismo. Lo riportano i media israeliani citando una dura dichiarazione del portavoce del Dipartimento di stato Usa Ned Price. "Onorare l'eredità di un'organizzazione terroristica è - ha denunciato - aberrante. Non c'e' altra parola per dirlo". Ben Gvir - in predicato di diventare ministro nel nuovo governo guidato da Benyamin Netanyahu - aveva spiegato che "l'aspetto principale del rabbino Kahane fosse l'amore. Amore per Israele senza compromessi, senza nessun'altra considerazione". Una dichiarazione che già in Israele aveva suscitato numerose polemiche. I media hanno ricordato anche che lo stesso Herzog, incontrando il partito religioso Shas che fa parte della coalizione di Netanyahu, ha ammonito che "l'intero mondo" è preoccupato dall'arrivo al potere di Ben Gvir. (ANSA).