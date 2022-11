Midterm, Nancy Pelosi rieletta in California

(ANSA) - WASHINGTON, 09 NOV - La speaker della Camera americana Nancy Pelosi è stata rieletta in California. Lo riporta la Cnn.

Sul futuro dell'82enne democratica sono circolate diverse voci negli ultimi giorni. Se i democratici dovessero tenere il controllo della Camera potrebbe restare speaker, ma è più probabile che la Pelosi decida di prendere strade diverse, tra le quali il ritiro dalla politica attiva e forse la carriera diplomatica nel ruolo di ambasciatrice Usa a Roma.

"Sicuramente non c'è stata un'ondata repubblicana. Penso che alla fine arriveremo a quota 51 o 52". Lo ha detto il repubblicano Lindsey Graham facendo i conti dei possibili seggi in Senato, dove i conservatori potrebbero conquistare la maggioranza con 51 o 52 voti. (ANSA).