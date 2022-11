Midterm, la dem Kathy Hochul eletta governatrice di New York

(ANSA) - WASHINGTON, 08 NOV - La democratica Kathy Hochul ha vinto a New York ed è stata rieletta governatrice dello Stato.

E' quanto emerge dalle proiezioni di Abc e Nbc. Per Hochul si è trattato di una vittoria sofferta vista la rimonta del suo rivale repubblicano Lee Zeldin, sostenuto da Donald Trump.

Il democratico James Roesener è diventato invece il primo uomo transgender ad essere eletto alla Camera per il New Hampshire.

Lo riporta il Washington Post. In passato erano state elette delle donne transgender e al momento ci sono otto deputati trans in tutti gli Stati Uniti. (ANSA).