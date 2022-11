Twitter sospende account di Kathy Griffin, impersonava Elon Musk

(ANSA) - NEW YORK, 07 NOV - Twitter ha sospeso l'account dell'attrice e comica americana Kathy Griffin perché impersonava Elon Musk. Il bando è arrivato ieri dopo che Griffin ha cambiato il nome del suo profilo in Musk, e ora sul suo profilo si legge "account sospeso. Sospendiamo gli account che violano le regole di Twitter".

Nonostante il profilo fosse @kathygriffin, il soprannome accanto alla spunta blu recava il nome 'Elon Musk', il che è contrario alla nuova politica aziendale. Il miliardario fondatore di Tesla, infatti, ha annunciato una stretta sugli account falsi del social network e sui furti d'identità: "Ogni cambio di nome provocherà temporaneamente la perdita della spunta blu senza preavviso", ha fatto sapere Musk, annunciando anche che "qualsiasi impersonificazione dove non sia specificata la parola 'parodia' sarà sospeso".

Griffin, intanto, sembra aver 'resuscitato' l'account della madre morta per continuare a incoraggiare i follower a votare per i democratici nelle elezioni di medio termine di domani.

Sull'account di Maggie Griffin, che non è più attivo dal 2019, è comparso un primo messaggio che recita: "Sono tornata dalla tomba per dire... #FreeKathy", mentre in un secondo tweet l'attrice ha chiarito che stava usando l'account della sua defunta madre. (ANSA).