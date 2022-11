Trump attacca rivale repubblicano De Santis, è bigotto

(ANSA) - WASHINGTON, 06 NOV - 'Ron il bigotto'. E' questo il nuovo soprannome coniato da Donald Trump per il suo rivale più pericoloso nel Grand Oldp Party, Ron De Santis.

"Ron DeSanctimonious", cioè moralista, ipocrtia, ha attaccato l'ex presidente nella nottata durante un lunghissimo comizio in Pennsylvania in cui ha lasciato intendere che presto annuncerà la sua candidatura alla Casa Bianca. Poi ha mostrato sul grande schermo una serie di sondaggi secondo i quali è lui tra i repubblicani il favorito alla vittoria.

ll tycoon ha una passione per i soprannomi offensivi ai suoi avversari da 'Crooked Hillary' a 'Sleepy Joe', a 'Crazy Nancy Pelosi'. (ANSA).