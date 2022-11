ANSA/Maratona Ny a pieno regime, novità categoria non binaria

(di Gina Di Meo) (ANSA) - NEW YORK, 04 NOV - Dopo essere stata cancellata nel 2020 e ridotta al 60% nel 2021, quest'anno la maratona di New York, la 51/a, torna a pieno regime con oltre 50 mila partecipanti e con una novità, la categoria non binaria, ossia quella che non si riconosce nei generi maschile o femminile. Ma quella della Grande Mela non è la prima maratona del circuito mondiale a consentirne la partecipazione: e' stata preceduta da Chicago il mese scorso.

Quella che e' da sempre conosciuta la corsa più bella al mondo si svolgerà il 6 novembre con partenza da Staten Island e si concluderà dopo 42 km (26,2 miglia) e lungo tutte e cinque le municipalità a Central Park. A New York torna anche l'onda azzurra e con oltre duemila partecipanti l'Italia si conferma la seconda nazione per numero di partecipanti dopo gli Stati Uniti, il paese ospitante. Secondo Roberto Fedeli, responsabile di 'Effetto', uno dei tre tour operator italiani che organizzano le trasferte dall'Italia, la passione per la maratona di New York è scoppiata negli anni '80 dopo le due vittorie consecutive di Orlando Pizzolato, nel 1984 e 1985. "Vengo a New York ogni anno (ad eccezione dello stop per la pandemia, ndr) dal 1985 - ha detto all'ANSA Fedeli, di Roma - più o meno da quando l'organizzazione della maratona ha deciso di affidarsi ad agenzie specializzate per portare corridori dall'estero. Per molti partecipare alla corsa di New York è un sogno che si realizza, la città elettrizza ed è inoltre l'evento podistico più importante al mondo". Oltre ad Effetto, le altre due agenzie italiane sono 'Terramia' di Ferrara e 'Born to Run' di Reggio Emilia. Secondo quanto ha spiegato Fedeli, un pacchetto costa circa 1600 euro, oltre all'iscrizione alla maratona che è di 500 euro. Tutti i partecipanti dovranno essere vaccinati. Il 40% di essi proviene dall'estero. Il fischio d'inizio è alle 8 del mattino ora locale (le 14 in Italia) per gli atleti disabili.

Alle 8.40 partirà la categoria professioniste donne mentre alle 9.05 quella degli uomini. Seguiranno dalle 9.10 e ad intervalli di 35 minuti le partenze per tutti gli altri partecipanti. I primi arrivi per gli atleti professionisti sono previsti circa due ore dopo, poco prima delle 17 in Italia. Tra gli uomini la sfida e' tra i kenioti Albert Korir, Evans Kebet, l'etiope Shura Kitata e l'americano Galen Rupp. Tra le donne invece è tra l'etiope Gotytom Gebreslase, la keniota naturalizzata israeliana Lonah Chemtai Salpeter, le altre due atlete keniote Edna Kiplagat e Hellen Obiri, nonché l'americana Keira D'Amato.

Quest'anno, alla partenza, all'arrivo e lungo il percorso sono state allestite anche delle stazioni di allattamento per le mamme. (ANSA).