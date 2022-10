Biden, guadagni 'Big Oil' scandalosi, abbassino i costi

(ANSA) - WASHINGTON, 31 OTT - "I profitti delle industrie del petrolio degli ultimi tempi sono di una grandezza scandalosa".

Lo ha detto il presidente americano Joe Biden parlando alla Casa Bianca bacchettando per l'ennesima volta le 'Big Oil' per non aver ancora abbassato i prezzi al consumo.

"Concedete un po' di respiro ai consumatori", ha insistito.

Biden ha chiesto alle grandi compagnie petrolifere di "smettere di trarre profitti dalla guerra" in Ucraina ricordando che da quando la Russia ha invaso il Paese i prezzi della benzina negli Stati Uniti si sono alzati alle stelle. "Ora basta", ha detto ancora il presidente americano.

E ha avverto: "Se le aziende petrolifere non cambieranno qualcosa pagheranno una tassa più alta sui profitti extra".

(ANSA).