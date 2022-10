Usa: Chicago resta la città più infestata dai ratti, Ny seconda

(ANSA) - NEW YORK, 26 OTT - New York città nota per ratti e scarafaggi ma non al punto da essere il luogo più infestato negli Stati Uniti. Il primato spetta invece a Chicago, almeno secondo la classifica annuale di Orkin, azienda specializzata in disinfestazione. La Grande Mela è al secondo posto. In realtà non è certo la prima volta che la città dell'Illinois è in vetta alla classifica: è infatti l'ottavo anno consecutivo. Il ranking viene fatto in base al numero di interventi di disinfestazione in un anno, sia a livello commerciale che residenziale.

Scorrendo la classifica delle 50 città più infestate dai topi in Usa, al terzo posto c'è Los Angeles, al quarto Washington D.C.

mentre al quinto San Francisco. All'ultimo posto c'è Burlington, in Vermont, la quale può anche vantare di aver perso 11 posizioni rispetto all'anno precedente. (ANSA).